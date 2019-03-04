США по-прежнему привержены делу оказания сторонам нагорно-карабахского конфликта помощи в поиске мирного решения конфликта. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend официальный представитель Госдепартамента США.

"Как сопредседатель Минской группы [ОБСЕ] Соединенные Штаты остаются приверженными содействию сторонам в поиске мирного и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта", - сказал представитель, ссылаясь на последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.