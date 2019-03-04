Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о продолжении работ по благоустройству и созиданию в городе Гянджа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства..

Согласно распоряжению, для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гянджа из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти Гянджи выделяются 11 миллионов манатов, в том числе на капитальный ремонт улиц - четыре миллиона манатов, обновление систем освещения - один миллион манатов, приобретение машин и механизмов, используемых в сфере оказания коммунальных услуг населению - шесть миллионов манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.