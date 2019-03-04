Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении 140-летия Гусейнгулу Сарабского.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается в распоряжении, в марте 2019 года исполняется 140 лет со дня рождения видного оперного певца, актера, режиссера, педагога и театрального деятеля, народного артиста Гусейнгулу Сарабского (Гусейнгулу Мелик оглу Рзаев).

Учитывая достойную одобрения деятельность Гусейнгулу Сарабского во имя развития азербайджанского театрального искусства, для обеспечения проведения 140-летия со дня рождения народного артиста министерству культуры поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи с этой датой, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.