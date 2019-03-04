В Баку состоится международная конференция по предотвращению незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, конференция пройдет 5 марта.

В ходе мероприятия участники обсудят вопросы предотвращения незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных территориях, ответственности третьих сторон и влияние на решение конфликта.