В Баку обсудят предотвращение незаконной деятельности на оккупированных территориях
4 марта 2019 13:46 168
В Баку состоится международная конференция по предотвращению незаконной экономической деятельности на оккупированных территориях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, конференция пройдет 5 марта.
В ходе мероприятия участники обсудят вопросы предотвращения незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных территориях, ответственности третьих сторон и влияние на решение конфликта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!