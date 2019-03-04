Брат третьего президента Армении Сержа Саргсяна, Александр Саргсян, которого обвиняют в мошенничестве, на этот раз пожертвовал оккупационным властям Карабаха 19,6 млн. долларов. Информацию в беседе со СМИ подтвердил пресс-секретарь Службы национальной безопасности РА Самсон Галстян, передает Day.Az со ссылкой на 1in.am.

Напомним, что всего несколько дней назад глава СНБ Артур Ванецян подтвердил, что Александр Саргсян вернул государству 30 миллионов долларов. Он перечислил государству 18,5 млн. долларов, а 11,5 млн. долларов были конфискованы в виде налоговых обязательств, злоупотреблений и т. д., которые были изъяты по конкретным актам.

Это пожертвование и возврат денег братом Сержа Саргсяна однозначно не воспринимается. Юристы, адвокаты, правозащитники выражают озабоченность по поводу способов возврата денег. В частности, если нет решения суда и механизмы правосудия переходного периода не были внедрены, как этот процесс мог стать реальностью?

Для правозащитницы Жанны Алексанян также непонятно это возвращение миллионов долларов. По ее словам, если они не конфискованы по решению суда, и Сашик Саргсян дарит их государству, значит, там есть какие-то договоренности.

"Сашик Саргсяна удостоен особого статуса. В случае, когда он известен как грабитель, эксплуататор, любитель входить в пай, сейчас он непонятными путями переводит свои деньги государству. Я предполагаю, что он заключил соглашение с властями о переводе денег и избавлении от уголовной ответственности, потому что, если бы Сашик Саргсян знал, что он все равно будет привлечен к уголовной ответственности, он не вернул бы никаких денег. В чем смысл?", - в беседе с Первым Информационным сказала правозащитница, добавив: "Я предполагаю, что он заключает сделку с властями, чтобы отдать деньги и остаться на свободе. И этот путь просто неприемлем, так как это означает, что власти, борющиеся с коррупцией, в настоящее время занимаются коррупцией с Сашиком Саргсяном. Если Сашик Саргсян не вернется в тюрьму после того, как эти деньги вернутся, это станет серьезным ударом для нынешней власти".