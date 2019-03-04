Директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов высоко оценил прошедшую первого марта в Центре Гейдара Алиева встречу представителей культуры и искусства с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Для меня было большой честью присутствовать на этой встрече с участием известных представителей творческой интеллигенции, которая имеет огромное значение для дальнейшего развития нашей культуры и искусства. Прежде всего хотелось бы отметить искреннюю атмосферу и плодотворную беседу. В Азербайджане государством и Фондом Гейдара Алиева уделяется очень большое внимание развитию культуры и искусства, проводится множество замечательных республиканских и международных фестивалей классической музыки, народных песен и мугама, наше наследие активно пропагандируется за рубежом, реализуются значимые проекты, организуются конкурсы для выявления молодых талантов, деятели окружены заботой, отмечаются наградами, премиями и стипендиями. На днях в Международном центре мугама при содействии Фонда Гейдара Алиева начнется традиционный VII Телевизионный конкурс мугама, который в течение нескольких месяцев идет в прямом эфире и позволяет выявлять молодые таланты по всей стране, открывает им дорогу в будущее. Хотелось бы особо отметить роль президента Фонда Гейдара Алиева, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии искусства мугама как в стране, так и за рубежом. Азербайджанский мугам - наше национальное достояние и его включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО является историческим достижением", - сказал Мурад Гусейнов.

По его словам, на протяжении десяти лет деятельности Международного центра мугама, который был открыт при участии Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой, было реализовано множество значимых проектов, проведены фестивали, конкурсы, конференции, семинары, "круглые столы", творческие вечера и юбилеи видных деятелей культуры и искусства, которые вызывают большой интерес в обществе.

"Встреча вдохновила нас - творческих людей, на дальнейшую плодотворную деятельность. Знаменательным является тот факт, что она прошла в Центре Гейдара Алиева - жемчужине мировой архитектуры. Посмотрите, что сегодня творится в мире - войны, катаклизмы, бедствия, людские страдания, а Азербайджан является оазисом стабильности и процветания. Огромное счастье жить и работать в такой стране, где каждый может раскрыть свой потенциал и претворить идеи в жизнь. Каждый на своем месте должен делать все для процветания нашей замечательной страны!", - добавил Мурад Гусейнов.