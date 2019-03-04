Показатели товарооборота между Азербайджаном и Россией свидетельствуют о заметной тенденции роста.

Об этом сказал заместитель генерального директора информационного агентства Trend Арзу Нагиев в ходе видеомоста Москва - Баку "Экономическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и России: новые точки роста" в понедельник в пресс-центре АМИ Trend, передает Day.Az.

По словам Нагиева, в январе 2019 года товарооборот между странами составил 170 миллионов долларов, что на четыре процента больше показателя аналогичного периода 2018 года, а в 2018 году товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов, что на 19,1 процента больше показателя 2017 года.

"И с каждым годом все больше чувствуется эта тенденция роста", - сказал Нагиев.

Как отметил заместитель гендиректора Trend, товарооборот с Россией составляет 7,3 процента от всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь.

Нагиев отметил, что в конце февраля в Баку состоялась конференция "Построение общего будущего, поиск общего прошлого и развитие общего настоящего", в которой участвовали члены парламента России и Азербайджана, а также эксперты.

Заместитель гендиректора добавил, что эта политика направлена на улучшение отношений между странами.

Нагиев напомнил, что в минувшем году Президент Азербайджана Ильхам Алиев трижды побывал с визитом в России, а также с участием Президента России Владимира Путина в Баку прошел IX азербайджано-российский межрегиональный форум, в рамках которого был обсужден ряд важных вопросов.

Заместитель гендиректора подчеркнул, что в Азербайджане функционируют 700 совместных предприятий с российским капиталом.

"Успешно развивается сотрудничество между странами в фармакологии. Российские компании вложили в ненефтяной сектор Азербайджана более четырех миллиардов долларов, азербайджанские компании вложили в Россию один миллиард долларов", - сказал Нагиев.

По словам замгендиректора, Азербайджан и Россия реализуют ряд крупных совместных проектов, такие как МТК "Север-Юг".

"Недавно в Гаджигабульском промышленном квартале Азербайджана был заложен фундамент нового автомобильного завода: объем инвестиций в предприятие составит 14 миллионов манатов. На первом этапе здесь будут работать сто человек и будет производиться около 1000 автомобилей в год", - сказал Нагиев.

Отметим, что в понедельник в пресс-центре АМИ Trend состоялся видеомост Москва - Баку "Экономическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и России: новые точки роста". В мероприятии приняли участие азербайджанские и российские эксперты, которые обсудили темпы и масштабы развития реализуемых в настоящее время проектов в сфере экономики, формирование Москвой и Баку оси стабильного экономического взаимодействия, а также рассмотрен текущий уровень сотрудничества между странами, потенциальные сферы для сотрудничества и другие вопросы.