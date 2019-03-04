Экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Россией вышло на тот уровень, когда обе страны могут создавать совместные предприятия на территории третьих стран, например, Ирана или Турции.

Об этом сказал руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров в ходе выступления во время видеомоста на тему "Экономическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и России: новые точки роста", организованного в пресс-центре АМИ Trend, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В частности, эксперт отметил, что строительный бизнес Азербайджана сильно развился за последние годы. Азербайджанские предприятия ищут рынки за пределами страны и уже работают в Казахстане, Турции, Грузии, реализуют дорожные проекты в Сербии.

"Конечно, совместные предприятия вместе с российскими компаниями могли бы работать на международной арене. Думаю, что география определила нам тот путь, по которому мы должны развивать наши экономические отношения. Россия огромная по своей мощи страна, а Азербайджан имеет очень много выходов на богатые энергетические и финансово-экономические источники. Потенциал Азербайджана и России может развиваться, начиная от сотрудничества в восстанавливающейся Сирии, до Афганистана, Ирана, арабских стран", - сказал Алескеров.

Глава Экспертного совета Baku Network отметил, что использование Азербайджана для выхода на южные страны даст России очень много выгод.

"Я уверен, что сегодняшние обсуждения дадут возможность экспертам развивать отношения в тех областях, которые мы еще не разведали, но должны это сделать", - добавил эксперт.

Алескеров также затронул сотрудничество в регионе Каспийского моря. По мнению эксперта, Каспий - тот регион, который недостаточно эффективно используется для экономического развития стран.

"В этом контексте было бы интересно развитие Волго-Донского канала, потому что единственный выход, который связывает Государственное морское агентство Азербайджана с миром, так это Волго-Донской канал. В этой сфере существуют договора, но эта точка сотрудничества могла бы дать больше возможностей для выхода на мировые океаны, потому что часть кораблей "Азербайджанского каспийского морского пароходства" находятся вне пределов Каспия и плавают в международных водах", - сказал Алескеров.

Говоря о связях Азербайджана в контексте регионального развития, эксперт также отметил Дагестан, который является очень богатым в плане ресурсов, в том числе человеческих, регионом России.

"Дагестан очень близок нам с географической точки зрения. Безусловно, в этой области развитие наших экономических отношений дало бы нам очень большие возможности", - отметил Алескеров.

Эксперт также затронул сотрудничество в области нано-технологий и космоса: "Азербайджан запустил третий спутник. Россия обладает колоссальным научным потенциалом в этой области. В то же время, Россия обладает колоссальным опытом в области нано-технологий. У нас есть, что позаимствовать у России".

Что касается сотрудничества в сфере транспорта, то Алескеров, в первую очередь, упомянул создающуюся в азербайджанском поселке Алят свободную экономическую зону.

"Безусловно, свободная экономическая зона в поселке Алят предоставит возможность российским компаниям создавать свои представительства именно на территории Азербайджана. Логистика в наше время является очень сильным экономическим подспорьем и приносит колоссальные доходы. В Азербайджане нет языковых проблем. Не думаю, что будут нужны переводчики, здесь ареал распространения русского языка широк", - сказал глава Экспертного совета Baku Network.

Говоря об экономическом сотрудничестве в сфере военно-промышленного комплекса, Алескеров подчеркнул, что на сегодняшний день для самообеспечения в Азербайджане созданы соответствующие объекты, военно-промышленные комплексы, создано агентство "Azersilah".

"Россия, имеющая богатый опыт в этой области, может участвовать в совместных мероприятиях с Азербайджаном", - считает эксперт.

Туризм, безусловно, имеет право на развитие, продолжил Алескеров.

"В системе экономических отношений это самое реализуемое направление. Думаю, что развитие туризма имеет много граней. В частности, зимний туризм. Горы Кавказа в зимнее и летнее время имеют колоссальные возможности для того, чтобы туризм развивался", - сказал эксперт.

Отметим, что в понедельник в пресс-центре АМИ Trend прошел видеомост Москва - Баку "Экономическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и России: новые точки роста". В мероприятии приняли участие азербайджанские и российские эксперты, которые обсудили темпы и масштабы развития текущих экономических проектов между странами, формирование Москвой и Баку оси стабильного экономического взаимодействия, текущий уровень сотрудничества между странами, потенциальные сферы для сотрудничества и другие вопросы.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2018 году составил 2,55 миллиарда долларов, в том числе экспорт азербайджанской продукции в эту страну на сумму в 665,74 миллиона долларов.

Объем инвестиций российских компаний в Азербайджан превышает четыре миллиардов долларов, Азербайджана в РФ - один миллиард долларов.