Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию театров Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для сохранения театральных традиций Азербайджана и их развития в соответствии с требованием времени, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, министерству культуры будет выделено 1,8 миллиона манатов (один миллион восемьсот тысяч), в том числе Азербайджанскому государственному академическому национальному драматическому театру, Азербайджанскому государственному академическому театру оперы и балета, Азербайджанскому государственному музыкальному театру, Азербайджанскому театру юного зрителя, Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру и Азербайджанскому государственному кукольному театру будет выделено 200 (двести) тысяч манатов каждому, Нахчыванскому государственному музыкальному драматическому театру, Гянджинскому государственному драматическому театру, Сумгайытскому государственному драматическому театру, Мингячевирскому государственному драматическому театру, Лянкяранскому государственному драматическому театру и Шушинскому государственному музыкальному драматическому театру будет выделено по 100 (сто) тысяч манатов каждому.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.