В последние годы стратегические планы развития национальных экономик России и Азербайджана местами совпадают, заявил российский эксперт-экономист Александр Караваев во время прошедшего в пресс-центре АМИ Trend видеомоста Москва - Баку на тему "Экономическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и России: новые точки роста", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, очевидное совпадение в том, что утвержденные национальные проекты России по 12 направлениям социально-экономического развития практически совпадают по времени с реализацией программ дорожных карт развития национальной экономики Азербайджана и очередного этапа программы по социально-экономическому развитию регионов.

"Получается, что очень многие проекты, которые будут реализованы в рамках этих национальных задач, влияют друг на друга, они могут рождать совместные проекты в области транспортных коммуникаций, развития промышленности, социально-экономические связи в плане развития сферы услуг, туризма, которые связаны в целом с развитием постсоюзной региональной экономики. То есть, речь идет буквально не о двустороннем взаимодействии, а взаимодействии по региону в целом, о том, как Азербайджан влияет на ЕАЭС, по тем проектам, которые реализует Азербайджан с Казахстаном, с Беларусью, и как это в целом влияет на каспийские проекты", - сказал Караваев.

"Если говорить кратко, то старт нового этапа модернизации выглядит, с одной стороны, как попытка активизировать те преимущества, которые были достигнуты еще в советское время: имею в виду взаимодополнение наших экономик, которые уже развивались после распада Союза. В частности, речь идет о поставках аграрной переработанной продукции, которая поступает в российские сети сбыта. Это значит, что на рынки выходят крупные азербайджанские холдинги, которые взаимодействуют с российскими торговыми сетями", - продолжил российский эксперт.

По его словам, как пример двустороннего взаимодействия можно также привести проекты, связанные с получением высоких степеней переработки в области нефтехимии.

"Это направление целенаправленно усиливается, и, я думаю, что с каждым годом будут появляться какие-то новые совместные предприятия, которые будут усиливать линию по торгово-промышленному взаимодействию. Второе направление несколько слабое, речь идет о создании совершенно новых производств, и выхода наших экономик на какие-то новые уровни, которые пока не демонстрировались на практике. Одним из вариантов может быть взаимодействие в оборонно-промышленном комплексе, потому что многие технологии, создание композитных материалов для беспилотных летательных аппаратов, связаны с финансами, которые государство выделяет в первую очередь. Плюс какие-то частные корпоративные инвестиции. Полагаю, что в этом направлении, также можно было бы нащупать между Россией и Азербайджаном какие-то возможности", - сказал Караваев.

По его словам, третье направление - это сфера услуг, туризма и создание новых площадок электронного взаимодействия в сфере торговли.

"Думаю, что здесь также могут быть не просто потенциальные интересы, а явно обозначенные. На примере того, как развивается туристический сектор Азербайджана, очевидно, что интерес взаимный, он уже обозначен, и будет в дальнейшем наращиваться", - подытожил российский экономист.