Опыт Азербайджана в диверсификации экономики важен для России, сказал научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем Пылин в ходе видеомоста Москва - Баку "Экономическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и России: новые точки роста", прошедшего в понедельник в пресс-центре АМИ Trend, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он напомнил, что в декабре 2018 года был подготовлен доклад Всемирного банка, где было указано, что среди трех стран - Азербайджана, России, Казахстана, Азербайджан достиг наибольших успехов в плане диверсификации.

Говоря о торговом сотрудничестве между Россией и Азербайджаном, Пылин отметил, что нынешний уровень товарооборота не соответствует имеющемуся потенциалу.

"Динамика торгово-экономического взаимодействия между Азербайджаном и Россией за последние пять лет носила достаточно неравномерный характер. После трехлетнего спада 2014-2016 годов, с 2017 года мы видим возобновление темпов роста взаимного товарооборота, который в 2017 году вырос на треть. Азербайджанские поставки на российский рынок росли стремительными темпами, существенно превышающими встречные поставки российских товаров. В 2018 году рост взаимной торговли продолжился. Товарооборот вырос на 5,4 процента. При этом мы видим некоторые сокращения российского экспорта в Азербайджан, порядка 11 процентов, и рост азербайджанских поставок на 11,7 процента. Российский экспорт в Азербайджан в настоящее время составляет порядка 53 процентов от своих пиковых значений 2013 года, а азербайджанские поставки существенно превысили тот кризисный уровень на 22 процента. Таким образом, условия торговли для Азербайджана существенно улучшились", - сказал научный сотрудник Центра.

Пылин отметил, что речь может идти об увеличении взаимной торговли на первых этапах до пяти миллиардов долларов и, впоследствии, и до 10 миллиардов долларов. Для этого есть все возможности, добавил он.

По его мнению, создание сборочных производств для поставок на рынки третьих стран может содействовать росту динамики взаимного товарообота между Россией и Азербайджаном.

Рынки быстрорастущих стран Юго-восточной Азии, Ближнего Востока представляются весьма перспективными с точки зрения поставок совместной продукции России и Азербайджана, добавил он.

Далее эксперт отметил, что инвестиционное взаимодействие далеко от своего потенциала, хотя динамика достаточно позитивная.

"По данным Международного валютного фонда (МВФ) за последние пять лет, прямые иностранные инвестиции из России в Азербайджан заметно выросли примерно в четыре раза и на конец 2017 года составили 800 миллионов долларов. Азербайджанские прямые инвестиции в Россию также существенно выросли, почти в шесть раз и на конец 2017 года достигли 393 миллионов долларов. С учетом объёмов экономик двух стран инвестиционный потенциал достаточно весом", - сказал Пылин.