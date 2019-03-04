Сельское хозяйство является одним из основных драйверов развития товарооборота между Азербайджаном и Россией.

Об этом сказал главный редактор информационного портала Day.Аz, экономист Эмин Алиев в ходе видеомоста Москва - Баку "Экономическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и России: новые точки роста", прошедшего в понедельник в пресс-центре АМИ Trend, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Алиева, основную часть экспорта из Азербайджана в Россию составляет сельскохозяйственная продукция.

"В последние годы правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию ненефтяного сектора экономики, в частности сельского хозяйства", - сказал главный редактор.

Далее экономист отметил, что сейчас Азербайджан возрождает такие традиционные аграрные отрасли, как хлопководство, шелководство, чайное производство.

Как отметил Алиев, эти сферы будут развиваться за счет государственных субсидий, а также за счет больших инвестиций, в том числе и зарубежных.

Отметим, что в понедельник в пресс-центре АМИ Trend состоялся видеомост Москва - Баку "Экономическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и России: новые точки роста". В мероприятии приняли участие азербайджанские и российские эксперты, которые обсудили темпы и масштабы развития реализуемых в настоящее время проектов в сфере экономики, формирование Москвой и Баку оси стабильного экономического взаимодействия, а также был рассмотрен текущий уровень сотрудничества между странами, потенциальные сферы для сотрудничества и другие вопросы.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2018 году составил 2,55 миллиарда долларов, в том числе был осуществлен экспорт азербайджанской продукции в эту страну на сумму в 665,74 миллиона долларов.

Объем инвестиций российских компаний в Азербайджан превышает четыре миллиарда долларов, Азербайджана в РФ - один миллиард долларов.