В понедельник в пресс-центре АМИ Trend прошел видеомост Москва - Баку "Экономическое и инвестиционное сотрудничество Азербайджана и России: новые точки роста".

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора информационного агентства Trend Арзу Нагиев, директор Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров, главный редактор информационного портала Day.Аz, экономист Эмин Алиев, заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С российской стороны посредством видеомоста в мероприятии приняли участие экономист, автор доклада "Основные тенденции в управлении и экономике Азербайджана: первое полугодие 2019 года. Перспективы развития экономического сотрудничества АР и РФ" Александр Караваев, научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Артем Пылин, экономист, директор Дмитровского филиала Астраханского государственного технического университета Анна Солоненко, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО (У) МИД России Леонид Гусев.

Выступая в рамках видеомоста, заместитель генерального директора информационного агентства Trend Арзу Нагиев отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Россией с каждым годом растет.

По словам Нагиева, в январе 2019 года товарооборот между странами составил 170 миллионов долларов, что на четыре процента больше показателя аналогичного периода 2018 года, а в 2018 году товарооборот составил 2,5 миллиарда долларов, что на 19,1 процента больше показателя 2017 года.

"И с каждым годом все больше чувствуется эта тенденция роста", - сказал Нагиев.

В свою очередь, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров в ходе выступления рассказал о возможностях двух стран выйти на рынки третьих стран.

Алескеров также затронул сотрудничество в регионе Каспийского моря. По мнению эксперта, Каспий - тот регион, который недостаточно эффективно используется для экономического развития стран. В частности, эксперт отметил, что строительный бизнес Азербайджана сильно развился за последние годы. Азербайджанские предприятия ищут рынки за пределами страны и уже работают в Казахстане, Турции, Грузии, реализуют дорожные проекты в Сербии.

Азербайджанский экономист, профессор Эльшад Мамедов считает весьма востребованным создание экспертной платформы для сотрудничества между экспертными сообществами Азербайджана и России.

По мнению Мамедова, при всем разнообразии и отличии масштабов экономик двух стран имеются существенные системные схожести, а также сходные точки для инвестиций. Вместе с тем системные слабости экономики двух государств имеют много общего. Это делает актуальным поиск оптимальных путей преодоления этих вызовов, в целях развития экономических возможностей стран.

Главный редактор информационного портала Day.Аz, экономист Эмин Алиев, говоря о приоритетных сферах для торговли между Азербайджаном и Россией, отметил, что одним из драйверов развития товарооборота является сельское хозяйство.

В последние годы, отметил Алиев, правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию ненефтяного сектора экономики, в частности сельского хозяйства. Сейчас Азербайджан возрождает такие традиционные аграрные отрасли как хлопководство, шелководство, чайное производство.

Как отметил научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики Российской академии наук Артем Пылин, опыт Азербайджана в диверсификации экономики важен для России. Он напомнил, что в декабре 2018 года был подготовлен доклад Всемирного банка, где было указано, что среди трех стран - Азербайджана, России, Казахстана, Азербайджан достиг наибольших успехов в плане диверсификации.

Российский эксперт-экономист Александр Караваев затронул несколько сфер сотрудничества между Азербайджаном и Россией. В частности, он отметил, что в качестве примера двустороннего взаимодействия можно привести проекты, связанные с получением высоких степеней переработки в области нефтехимии. Это направление целенаправленно усиливается, с каждым годом будут появляться какие-то новые совместные предприятия, которые будут усиливать линию по торгово-промышленному взаимодействию, считает эксперт.

В качестве еще одного примера Караваев отметил создание совершенно новых производств, и выход экономик двух стран на новые уровни, которые пока не демонстрировались на практике. Например, взаимодействие в оборонно-промышленном комплексе. Третье направление - это сфера услуг, туризма, создание новых площадок электронного взаимодействия в сфере торговли.