Мубариз Гурбанлы: В Азербайджане полностью обеспечивается свобода вероисповедания
В понедельник в Государственном комитете Азербайджана по работе с религиозными структурами прошла встреча с делегацией, в состав которой вошли члены Фонда этнического взаимопонимания и организации Eagles' Wings, сообщает Trend, передает Day.Az.
Председатель Госкомитета Мубариз Гурбанлы рассказал гостям об Азербайджане, а также о деятельности возглавляемой им структуры.
Гурбанлы в ходе встречи также рассказал о текущем положении в сфере религии в Азербайджане, о совместном сосуществовании различных религиозных конфессий.
Председатель Госкомитета сказал, что в Азербайджане зарегистрированы и действуют 32 немусульманские религиозные общины, и, что в стране нет запрета на религиозную деятельность.
"В Азербайджане нет проблем в религиозной сфере, свобода вероисповедания полностью обеспечивается , толерантность является одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана", - добавил Гурбанлы.
Гурбанлы также рассказал о нагорно-карабахском конфликте.
"Армяне желают представить данный конфликт в религиозном контексте, но это не имеет никакой связи с религией, Азербайджан имеет хорошие связи с христианскими странами", - сказал председатель Госкомитета.
Выступивший на встрече президент Фонда этнического взаимопонимания Марк Шнайер поблагодарил от имени гостей за теплый прием.
Шнайер отметил, что Азербайджан играет большую роль с точки зрения межрелигиозного диалога, совместного сосуществования религий и является примером для всего мира.
Гость сказал, что толерантность в Азербайджане существует на протяжении веков.
Отметим, что перед встречей гости посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!