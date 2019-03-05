Депутат: Встреча Президента Ильхама Алиева с деятелями культуры и искусства служит развитию этой сферы
Встреча Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с деятелями культуры и искусства олицетворяет собой проявление внимания и заботы о культуре Азербайджана, людях, имеющих заслуги в этой сфере.
Как передает Day.Az, об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Таир Рзаев.
Рзаев отметил, что мысли, озвученные на встрече, выдвинутые предложения, поднятые вопросы, а также конкретные поручения, данные для решения этих вопросов, являются наглядным примером значимости обмена мнениями между главой государства и интеллигенцией, стимулом для деятелей культуры и искусства с точки зрения повышения дальнейших творческих возможностей.
По словам депутата, Азербайджан славится своей культурой и искусством. "Эти искренние встречи с деятелями культуры и искусства, а также решение поднятых вопросов служат развитию этой сферы, созданию новых произведений, повышению активности творческих людей в социальной жизни, в мире искусства", - сказал Рзаев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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