Действующий председатель ОБСЕ прибыл в Азербайджан
5 марта 2019 09:39 105
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак находится с визитом в Азербайджане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в ходе визита М. Лайчак проведет ряд встреч с официальными лицами страны.
Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ являются урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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