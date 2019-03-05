Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в ходе визита М. Лайчак проведет ряд встреч с официальными лицами страны.

Напомним, основными приоритетами председательства Словакии в ОБСЕ являются урегулирование затяжных конфликтов в регионе и содействие в предотвращении конфликтов на пространстве организации.