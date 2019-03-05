Незаконная деятельность на оккупированных территориях является угрозой миру и безопасности, а также тормозит урегулирование существующего конфликта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на открытии проходящей в Баку международной конференции "По предотвращению незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных территориях, ответственности третьих сторон и влияние на решение конфликта".

Глава МИД подчеркнул важность единого мнения международного сообщества к этому вопросу.

Э. Мамедъяров напомнил, что Азербайджан также подвергся оккупации и этничесткой чистке.

"Мы имеем полное право требовать решения этой проблемы. Мы должны содействовать миру и справедливому отношению к этим вопросам", - отметил глава МИД.