Незаконная экономическая и любая иная деятельность на оккупированных территориях является очень важной проблемой мирового сообщества.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на конференции "Незаконная экономическая и иная деятельность на оккупированных территориях об ответственности третьих лиц и их влиянии на разрешение конфликта" в Баку.

Министр отметил, что армяне искусственно меняют демографический фон оккупированных территорий Азербайджана.

"Армянское правительство заявило о переселении сирийских армян, что является нарушением ряда международных конвенций," - сказал Мамедъяров.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что на некоторых оккупированных Арменией районах Азербайджана незаконно функционируют иностранные компании.

"Например, швейцарская компания по изготовлению часов Frank Muller. Там также имеется завод. Мы добились прекращения незаконной деятельности этой компании", - сказал он.

Государства, как отметил министр, не должны позволять своим компаниям нарушать международное право.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.