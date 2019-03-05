"Кампания оскорблений", продолжающаяся против Азербайджана из-за рубежа, устраняется в юридической плоскости и осуждением со стороны граждан Азербайджана. Об этом сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новрузов отметил, что зарубежные компании выделяют гранты этим лицам именно за это оскорбление: "Они ни слова не говорят об Армении, о преступлениях, актах геноцида, совершенных ею в Нагорном Карабахе. Если начнут высказываться, то будут сразу же лишены грантов. Азербайджанский народ с возмущением воспринимает их абсурдные мнения о пропаганде Армении, о том, что якобы там более высокий уровень демократии. В своих выступлениях эти лица озвучили антигосударственные обращения (вооруженный бунт, переворот и т.д.)".

Депутат подчеркнул, что в связи с этим вопросом прокуратура Азербайджана должна возбудить уголовное дело, и по линии Интерпола обеспечить арест и доставку этих людей.

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