Азербайджанский народ - сторонник мирного, справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде сказал, выступая на международной конференции "От межрелигиозного и межцивилизационного диалога к сотрудничеству", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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