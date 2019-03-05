Азербайджан - одна из образцовых, а может и первых стран в мире по показателю свободы совести и вероисповедания.

Об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, выступая на международной конференции "От межрелигиозного и межцивилизационого диалога к сотрудничеству", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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