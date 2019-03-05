"Без политической воли невозможно чего-то добиться".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на проходящей в Баку международной конференции "По предотвращению незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных территориях, ответственности третьих сторон и влияние на решение конфликта".

Министр сказал, что как участник мирных переговоров всегда задает вопрос армянскому коллеге: "Я им говорю, что землю невозможно взять и убежать, что вы выиграли с оккупированных территорий?! Что выиграли армяне? Стали лучше жить?!" Есть необходимость в открытом обсуждении. Что выиграл от этого конфликта рядовой армянин, улучшилась ли его жизнь? Это послание политическому руководству Армении".