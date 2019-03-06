Происходящие сегодня в мире трансформации оказывают серьезное влияние и на региональном уровне, что уже сказывается на дипломатической активности и разворачивающихся геополитических процессах.



С этой точки зрения шаги Азербайджана в направлении объединения усилий с сопредельными странами, кроме, естественно, Армении, для обеспечения стабильности и устойчивости сотрудничества на Южном Кавказе вполне понятны.



Азербайджан не раз заявлял, что готов выступить в качестве активного партнера и участника всех программ, направленных на формирование транспортного коридора из Центральной Азии в Европу, который будет иметь огромное значение в контексте реализации целей по соединению двух мировых экономических полюсов на качественно новых критериях. Для этого у страны есть все: и богатейшая ресурсная база, и развитая инфраструктура, и выгодное географическое положение. Все эти факторы Азербайджан готов использовать в интересах международного экономического, торгового, инвестиционного партнерства, формировании в мире новых, отвечающих объективным потребностям современного развития, конфигураций и моделей сотрудничества. Азербайджан как деятельный участник позитивных глобальных процессов вносит свой вклад в формирование новой архитектуры международных взаимоотношений на основе сбалансированного, устойчивого развития.



Итак, в понедельник по результатам четырехсторонней встречи министров Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана по международному транспортному маршруту "Каспийское море - Черное море" в Бухаресте была принята Бухарестская декларация, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.



В документе говорится, что в целях еще большего укрепления и расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Туркменистаном в направлении поддержки стабильности и устойчивого развития региона, четвертого марта 2019 года в румынском Бухаресте была организована первая специальная встреча министров иностранных дел. На встрече выступили министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр иностранных дел Румынии Теодор-Виорел Мелешкану и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов.



"Министры еще раз отметили взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ; подчеркнув текущие успехи отраслевого сотрудничества между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Туркменистаном, призвали к расширению торговых и экономических отношений и межрегиональных связей; учитывая растущую международную значимость глобальной торговли и эффективной транспортной связи, отметили важность проекта, связанного с развитием международного транспортного маршрута между Черным морем и Каспийским морем в формате четырехстороннего сотрудничества, для всех четырех стран", - говорится в декларации.



Министры подчеркнули, что Черное море и Каспийское море играют важную роль в дальнейшем продвижении маршрута грузоперевозок в качестве конкурентоспособного звена, соединяющего Европу и Азию.



Они также подчеркнули важность наилучшего использования существующего с ЕС формата сотрудничества и других форматов потенциального сотрудничества для развития международных транспортных маршрутов, которые, проходя через Азербайджан, Грузию, Румынию и Туркменистан, соединяют Европейский союз с Центральной Азией.



Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов.



Одним словом, создается сеть, в которой страны будут динамично связаны друг с другом в крупном геополитическом пространстве, где в цивилизованной форме будут проводиться взаимодействие и сотрудничество по многим актуальным вопросам. С другой стороны, реальность современного мира и сопутствующие ей вызовы требуют, чтобы страны были в состоянии застраховать себя от различного рода негативных воздействий и угроз.



Безусловно, содержательность самой встречи, а также подписанной по ее итогам декларации заставляют вновь и вновь поднимать тему регионального сотрудничества, в котором Азербайджан играет ключевую роль.



По территории Азербайджана исторически проходил стратегический торгово-экономический коридор, который соединял Европу и Азию. Современный мир диктует странам качественно менять сложившиеся связи, однако региональные транспортные коридоры по-прежнему сохраняют свою значимость во всемирной коммуникационной системе.



А реализация транспортных проектов служит созданию прямых международных автомобильно-паромных и железнодорожных сообщений в Черноморско-Каспийском регионе, тем самым повышая транзитный потенциал Азербайджана как важного транспортного узла.



Сегодня мир стоит на пороге радикальных, а порой и болезненных геополитических преобразований не только в региональном, но и в континентальном масштабе. Современный мир глобализован, появились новые модели взаимодействия, информационное, экономическое, политическое пространство связывают все страны как сообщающиеся сосуды, а международное сотрудничество и коммуникации играют первостепенную роль.



Ни одно сообщество, будь то политическая или экономическая структура, а тем более страна, не может сегодня не участвовать в глобальных процессах. Более того, от правильности тактического и стратегического выстраивания отношений с международными партнерами и соседями по региону зависят будущее государства и благосостояние его жителей.



Азербайджан еще много лет назад провозгласил одной из важнейших целей установление партнерских, честных и взаимовыгодных отношений с приграничными странами. Внешнеполитический курс азербайджанского государства, основы которого заложил Общенациональный лидер Гейдар Алиев, а теперь успешно продолжает Президент страны Ильхам Алиев, служит решению этих задач. Имидж Азербайджана как надежного союзника и партнера известен не только в регионе, но и во всем мире. Азербайджан сумел продемонстрировать, что является открытым, дружелюбным и надежным партнером. Баку многократно доказывал, что готов оказывать помощь и поддержку всем партнерам, которые демонстрируют искреннее и честное отношение к нему.



Как показало время, выбранный курс оказался успешным и единственно верным. Азербайджан наладил успешное сотрудничество со всеми соседями в регионе и международными партнерами.



По инициативе Президента Ильхама Алиева было создано несколько трехсторонних форматов сотрудничества. В полную силу функционируют форматы "Азербайджан-Грузия-Турция", "Азербайджан-Иран-Турция", "Азербайджан-Россия-Турция", "Азербайджан-Россия-Иран". Благодаря дальновидной и продуманной политике Азербайджану удалось выстроить своеобразную вертикальную ось сотрудничества с Россией, Ираном, Грузией и Турцией.



А вот теперь новый формат - четырехсторонний, где Азербайджан, Грузия, Румыния и Туркменистан отводят главное место геополитике, вопросам безопасности, сотрудничеству в области экономики, энергетики, которое имеет для этих стран большое значение. Баку, конечно, и на этот раз задействует весь потенциал и все имеющиеся объективные возможности для того, чтобы стать катализатором еще большего стратегического сближения этих стран.



Ведь, именно Азербайджан поощряет укрепление тесного регионального сотрудничества и дружественной атмосферы, расширение кольца мира, стабильности и безопасности. Благодаря осуществляемой Баку многосторонней, сбалансированной и независимой внешней политике Азербайджан стал центром регионального сотрудничества.



Четырехсторонний формат позволит глубже учитывать интересы всех сторон. Что немаловажно, так как при таком формате ни один из участников не может отдавать предпочтение фактору, выгодному только ему самому: отношения строятся между государствами, и они вынуждены учитывать интересы и других. А это позволяет сохранить в геополитическом плане баланс.



Азербайджан не раз показывал что, только наладив реальный механизм сотрудничества с каждой соседней страной, можно добиться сбалансирования интересов всех сторон.



Опять же, четырехстороннее сотрудничество - формат, отвечающий современным требованиям, и стратегическое партнерство в его рамках направлено на укрепление региональной стабильности.



Из-за региональных и глобальных геополитических факторов поднятие сотрудничества Азербайджана с сопредельными странами на новый уровень - явление естественное. Наша страна стремится углубить и расширить этот процесс. В регионе уже всеми осознается, что Азербайджан - важная в плане сотрудничества страна и с ней надо дружить.



Показатели экономического сотрудничества Азербайджана со странами региона растут из года в год и охватывают самые разные отрасли. Многогранность этого сотрудничества - это результат последовательной и эффективной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Что же до политического взаимодействия, то тот факт, что Азербайджан реализует масштабные инфраструктурные проекты со всеми странами региона кроме оккупанта-Армении, как нельзя лучше иллюстрирует общность политических интересов и стратегическое видение всех сторон. И наша страна - ключевой узел, укрепляющий и развивающий это единое видение в конкретные экономические достижения.



Сабухи Иманов