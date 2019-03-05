Руководство Армении должно понять, что эта страна никогда не будет абсолютно независимой без нормализации отношений с Азербайджаном.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его выступления в Комитете внешних связей Европарламента, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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