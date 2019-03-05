Азербайджан назвал условие для реальной независимости Армении
5 марта 2019 12:28 321
Руководство Армении должно понять, что эта страна никогда не будет абсолютно независимой без нормализации отношений с Азербайджаном.
Об этом сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его выступления в Комитете внешних связей Европарламента, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
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