Незаконная экономическая деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана наносит ущерб экономике страны.

Об этом, как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на проходящей в Баку международной конференции, посвященной незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана.

Как отметил заместитель министра, армяне создали компании на оккупированных территориях Азербайджана, а также зарегистрировали их в оффшорных зонах, и эти структуры добывают ресурсы на оккупированных территориях Азербайджана и поставляют их в виде сырья на международные рынки.

Мамедов отметил, что подобные действия незаконны и ни одно государство не может поддерживать это.

"Азербайджан тесно сотрудничает с международными организациями и делает все возможное, чтобы предотвратить нарушения норм международного права", - отметил замминистра.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.