Азербайджанская сторона не оправдала надежд в рамках переговоров по урегулированию карабахского конфликта, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в Комитете Европарламента по иностранным делам.

"Что касается Карабаха, то очень важно отметить, что военного решения конфликта быть не может. И мы должны создать атмосферу для мирного решения. И наше правительство работает над этим. В сентябре я сделал беспрецедентное заявление в нашем парламенте, сказав, что любое решение должно быть приемлемо для армянского населения Нагорного Карабаха и для азербайджанского населения", - бессовестно сказал Пашинян.

По словам премьер-министра Армении, он надеялся, что после его заявления будет аналогичное высказывание с азербайджанской стороны.

"Но, к сожалению, эта надежда не осуществилась. Напротив, мы слышим постоянные угрозы из Азербайджана решить конфликт военным путем, без учета прав и интересов населения Нагорного Карабаха. Мы должны подвести Азербайджан к настрою на диалог", - отметил Пашинян.

По словам Пашиняна, оказывается, на саммите ОБСЕ в Будапеште было четко закреплено: у конфликта три стороны - Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах. Сейчас за столом переговоров только две стороны.

При этом он умолчал о том, что сепаратистский режим карабахских армян существует исключительно благодаря связям с Арменией, ее дотациям и армии, размещенной на оккупированных территориях Азербайджана.

Ну что ж, Никол Воваевич Пашинян - не только отвратительный политик и прямолинейный, точнее, примитивный дипломат - он к тому же, мягко говоря, неважный руководитель правительства.

Подобные заявления Воваевича направлены на нарушение переговорного процесса и сохранение основанного на оккупации неконструктивного статус-кво. Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана и продолжение оккупации говорят о международной правовой ответственности Армении как стороны конфликта.

Напомним также, что в свое время представители карабахских армян участвовали в переговорах Баку и Еревана. По предложению армянского руководства эта практика была изменена и переговоры много лет ведутся напрямую только между Арменией и Азербайджаном.

Но с упорством, достойным логичного и иного применения, он как заведенный повторяет одну и ту же фразу: "Карабахские армяне должны принять участие в переговорном процессе". Хотя для избавления от такой маразматической нагрузки на свой мозг ему стоило бы всего лишь ознакомиться с мандатом Минской группы ОБСЕ. Там черным по белому написано, что Армения и Азербайджан являются сторонами нагорно-карабахского конфликта и ведут переговоры между собой.

Без привлечения в качестве стороны конфликта карабахских армян, зулусов, полинезийцев или гордых сынов племени Оро.

Кроме того, для активизации или придания дополнительного импульса переговорному процессу нужно готовиться.

Или же, если уж совсем невмоготу и блеклая душа бывшего главного редактора требует плакатно-кумачового выступления, бравурного заявления, нужно думать, что же говорится в том мандате.

Что касается азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха, здесь не только Армения, но и Азербайджан заинтересованные стороны.

Пашинян же постоянно "забывает" об этом.

Бесспорно, снижение количества вооруженных инцидентов, перестрелок и нарушений режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, в этой немного остывшей "горячей точке" постсоветского пространства могли бы дать некий шанс на продвижение к мирному решению многолетнего конфликта.

Но, увы, как бы нам ни хотелось говорить о наличии положительного ответа на этот чуть ли не риторический вопрос, значительных поводов для оптимизма нет.

Прежде всего, потому, что полноценный переговорный процесс, фактически прерванный после инсценированной, профинансированной за океаном и осуществленной фигурантами театра политических марионеток "бархатной революции" в Армении, только восстанавливается.

Само по себе неплохо, но это не означает реальной готовности конфликтующих сторон к достижению компромиссов.

Приведение к власти Никола Пашиняна сопровождалось выдвижением максималистских требований вроде подключения к переговорам сепаратистско-террористического режима карабахских армян.

Выдвижение таких идей было вполне ожидаемо. В армянском обществе "четырехдневная война" апреля 2016 года воспринималась как проявление трусости, коллаборационизма и слабости властей, их готовности к "необоснованным уступкам Азербайджану". В этом контексте показная и наигранная жесткость Пашиняна нашла поддержку в армянских массах, склонных к гипертрофированному коллективному сознанию.

Увы, новые армянские власти не смогли четко разделить риторику для внутреннего пользования и конкретизированную прагматику для продолжения общения с Баку. Назначенный Пашиняном глава МИД провел уже два раунда переговоров с азербайджанским коллегой, а он сам пересекся с Президентом Ильхамом Алиевым при посредничестве Владимира Путина в Душанбе. Однако пока в Армении не поймут гибельность поведения Пашиняна, его абсурдную браваду и ущербность его параноидального понимания политики как бесконечной смеси кричалок и селфи, вряд ли армяне смогут для себя решить - как же им быть и что делать.

Понимаем, что бредовые и необоснованные заявления действующего руководства Армении рассчитаны в основном на внутреннюю аудиторию.

Но Пашинян, если он учитывает будущее развитие своей страны, должен предпринять реальные шаги в направлении урегулирования конфликта. Армения обязана вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, соблюдая международные обязательства и требования резолюций Совета безопасности ООН.

Пашиняну следует прекратить клоунаду и не обманывать свой народ на пути мирного процесса.

Нынешняя ситуация со статус-кво неустойчива и неприемлема, о чем неоднократно заявляли президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Дипломатического потенциала Никола Пашиняна же недостаточно для того, чтобы воплотить в жизнь собственные заявления, которые больше походят на алаверды в ереванской подвальной забегаловке.

Никола Пашиняна избрали армяне, да. Армянское общество его поддержало - тоже факт. Но, знаете ли, общество склонно к перемене ориентиров и история неоднократно показывала, что для него от любви до ненависти один шаг.

Премьер Армении своими дилетантскими заявлениями уже нервирует армянское общество.

И если так будет продолжаться, Пашинян начнет балансировать на очень тонкой грани, по обе стороны которой - ненависть и забвение.

Премьер-министр Армении все больше смахивает на деклассированного и маргинального элемента армянской политики. На человека без логики, без социальных корней, нравственного кодекса, готового безрассудно нести высокопарный бред в угоду толпе.

Тем самым он становится типичной престарелой фигурой поколения "ни-ни" - человеком, который в силу различных факторов экономического, социального или политического характера не желает работать на интересы общества и не учится ничему.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az