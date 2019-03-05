"Мы неоднократно поднимали вопрос, связанный с возвращением ныне находящихся в заложниках в Армении Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым, однако этот вопрос до сих пор остается нерешенным".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом, отвечая на вопрос журналистов, сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

"Армянское государство и религиозные деятели - лжецы, они обманывают нас. Мы должны быть сильными, чтобы другие государства остерегались нас", - сказал он.