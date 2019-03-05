Азербайджан и ОБСЕ обсудили разные важные вопросы, в том числе урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на пресс-конференции в Баку министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам встречи с министром иностранных дел Словакии и действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

По словам министра, все хотят, чтобы нагорно-карабахский конфликт был разрешен мирным путем.

"Мы постоянно ведем обсуждения для поиска путей урегулирования конфликта", - сказал министр.

Мамедъяров напомнил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз встречался с премьер-министром Армении. На уровне министров также прошло четыре встречи,

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли о недопустимости статус-кво вокруг конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.