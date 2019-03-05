"Я готова стать сволочью, но на свободе" - писала Лейла Юнус в 2014 году, находясь в заключении.

В Азербайджане власти запретили проведение митинга, который в субботу, 2 марта, намеревалась провести радикальная оппозиция. Этому решению предшествовал приговор, вынесенный по делу о финансировании партии Народный фронт Азербайджана (ПНФА), по которому к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы был приговорен гражданин России Салех Рустамов. К срокам от трех до шести лет были приговорены члены ПНФА Агиль Магеррамов, Бабек Гасанов и Руслан Насирли. Одновременно в субботу, 2 марта, на свободу вышел блогер Мехман Гусейнов, отбывший двухлетний срок за нарушения закона.

В связи с этими событиями небезызвестная Лейла Юнус, которая в интервью RFI прокомментировала приговоры, вынесенные на прошлой неделе, заявила, что оказывается, "в Азербайджане сегодня существует настоящий конвейер репрессий".

Юнус прикинулась сердобольной и честной

Лживость - гнуснейший порок. Еще хуже, когда ложь перемешана с жаждой наживы, лицемерием, тугодумством и откровенной ненавистью к народу и стране, коим когда-то принадлежал.

Ложь Лейлы Юнус всегда извивается, как змея, которая никогда не бывает прямой, ползет ли она или лежит в покое; лишь когда она мертва, она пряма и не притворяется.

Лейла Юнус из той когорты людей, для которых давно не осталось никаких моральных табу и нравственных запретов. Она жертвует всем и вся для собственной выгоды, для личной материальной наживы и политических преференций.

Отвратительная натура бывшей агрессивной и рьяной псевдоправозащитницы, а ныне столь же рьяного хулителя всего азербайджанского эмигрантки Лейла Юнус, проживающей в Нидерландах, не знает покоя.

Эта порочная дама, развернувшая за рубежом бурную деятельность против собственной родины, на днях дала пространное интервью Radio France internationale (RFI), где, оставаясь верной своему амплуа, слезливо жаловалась не невыносимую тяжесть бытия в Азербайджане.

Интервью опубликовано под заголовком "Без пыток дела не ведутся: Лейла Юнус о приговорах в Азербайджане" и сочится антипатией не только к нашей стране, но и вообще элементарной логике.

... 6 мая 1931 году телекоммуникационная компания PPT в направлении французских колоний на коротких волнах запустила радиостанцию Le Poste colonial.

После начала Второй мировой войны, 1 августа 1941 году RN, контролируемая коллаборационистами, запустила на коротких волнах в направлении французских колоний в Африке радиостанцию La Voix de la France. В 1945 году это радио превратилось в Radio Paris, а ровно 30 лет спустя Radio Paris было переименовано в RFI (Radio France internationale - Международное радио Франции).

А с 2008 года RFI и France 24 были объединены в AEF (Audiovisuel extеrieur de la France - Внешний аудивизуал Франции), переименованный 27 июня 2013 года во France Mеdias Monde.

Ныне RFI на русском - французская русскоязычная общественная радиостанция и среди ее сотрудников достатчно армян. Достаточно вспомнить таких одиозных личностей, как Елену Габриелян и Бину Ессаян, чуть ли не дышащих ненавистью к Азербайджану.

И вот это радио, бывший рупор колониальных властей Франции, запятнавшее себя сотрудничеством с профашистским режимом Виши, нынче пытается преподать нам уроки демократии, гражданского общества и соблюдения прав человека. Хотя с начала протестных акций "желтых жилетов" во Франции RFI заняла откровенно провластную позицию и в нескольких репортажах назвала протестующих "беснующейся толпой".

RFI, презираемая в демократических кругах Франции за неоднократные, сумбурные смены ориентиров и расположенность к откровенной демагогии вкупе с критиканством, посчитала Лейлу Юнус главным экспертом по правам человека в Азербайджане.

Как же, именно она писала отчеты, получала гранты, сидела и сбежала. С мужем вместе, правда - но кого интересует пикейный Ариф Юнус с его невнятным бормотанием истинного подкаблучника. Тем более, что политический вес или общественная харизма у оной особи мужского пола - тотальный ноль.

Генеральша от прав человека госпожа Юнус заявляет, что в Азербайджане действует система наказания тех, кто обижает власти и выражает сомнение в правовом характере, да и вообще в законности нынешнего государственного устройства.

Семейная пара так называемых "правозащитников" - Лейла и Ариф Юнус, - покинувших Азербайджан и имевших, согласно обнародованным данным, десятки банковских карт, очень неплохо устроилась в Европе.

Они отдыхают в Амстердаме, Анталье, Праге и при этом в Праге купили две квартиры по адресу: Bechlinska 705/4, Praha 9.

Кроме того, Л.Юнус будучи завербованной спецслужбами Армении, России и стран Запада, исправно работала на своих "хозяев" против Азербайджана. Она в свое время наладила очень тесные связи со спецслужбами Армении, особенно с бывшим в 1994-1995 годах министром национальной безопасности Давидом Шахназаряном. Прошедшие годы не разрушили эту антиазербайджанскую дружбу - к примеру, в 2004 году при посредничестве Шахназаряна Л.Юнус получила от Организации журналистов - расследователей Армении гранты на сумму 50 тысяч евро. Естественно, полученные деньги нужно было отрабатывать, и Лейла Юнус по наущению сотрудника армянских спецслужб Николаса Данильяна осуществила проект, направленный на разжигание межнациональной розни и этнических конфликтов в Азербайджане.

Лейла Юнус, предоставив заведомо ложную информацию о том, что является директором НПО "Азербайджанские женщины за мир и демократию на Кавказе", зарегистрированного в 1996 году, получила чековые книжки одного из азербайджанских банков, а также в период с 2006 по 2014 гг. перевела на счет данной организации 167 тысяч 199 манатов, 620 тысяч 878 долларов США и 263 тысячи 745 евро в рамках грантовых соглашений с Национальным фондом поддержки демократии (NED) США, Фондом Маршалла и другими донорами.

В нарушение закона о бухгалтерском учете, Л.Юнус обналичила переведенные денежные средства и, осуществив незаконную предпринимательскую деятельность, получила доход на сумму 526 тысяч 943 маната, уклонившись от уплаты налогов на сумму 369 тысяч 378 манатов. Помимо этого, Л.Юнус подделала необходимые документы, обналичила 88 тысяч 468 долларов США от общей суммы 88 тысяч 910 долларов, переведенных в 2009-2012 годах Национальным фондом поддержки демократии США, Фондом Маршалла, организацией OSİ Asistence Foundation на счет НПО "Азербайджанские женщины за мир и демократию на Кавказе". От обналиченной суммы 71 тысяча долларов была размещена ею на личном счете.

Л.Юнус обналичила данную сумму, возросшую благодаря процентам до 78 тысяч 130 долларов, и перевела ее на личный счет Арифа Юнуса в том же банке, который, в свою очередь, перевел все средства на счет чешского банка Sberbank CZ.

Как мы видим, среди этих обвинений не было каких-то политически мотивированных или имеющих иную подоплеку. Все очень просто и прозрачно - человек, называющий себя правозащитником, почувствовала вкус легких денег, на которых оказались столь щедры иностранные грантодатели, и стала беззастенчиво присваивать их, пустившись при этом во все тяжкие. Разглядеть после этого политическую мотивированность в вынесенном чете Юнус приговоре могут разве что очень предвзятые к Азербайджану люди - что мы, собственно говоря, и наблюдаем.

Двуличие как образ жизни

Лейла Юнус лишена дара говорить правду. Зато какой искренностью дышит ее ложь.

По ее словам, Салеха Рустамова, Абила Магеррамова, Бабека Гасанова, Руслана Насирли, Видади Рустамли "очень жестоко пытали", от них "требовали признания вины в проведении незаконных финансовых операций".

Далее Лейла Юнус превосходит саму себя: "Пытки у нас постоянные. Моего мужа пытали в следственном изоляторе министерства национальной безопасности". Хотя тот же Ариф Юнус во время судебных заседаний неоднократно (!) повторял, что условия содержания нормальные и он "ни на что жалуется". А однажды и вовсе расчувствовался: "Не ожидал, что все будет на таком уровне - как дома".

Лейла Юнус жалуется также на то, что международное сообщество не желает прислушиваться к ее словам и не применяет к Азербайджану жесточайшие санкции

"Совершенно очевидно, что, учитывая географическое положение Азербайджана (на севере - Россия, а на юге - Иран, которые являются противниками США), и Вашингтон, и Брюссель решили поддерживать этот режим и использовать нефть и газ", - сетует "мамаша Кураж" несистемной политэмиграции.

Не забыла она и про Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Последнее же наше обращение Европейский суд вернул, заявив, что там нет решения Верховного суда по нашему делу, только апелляционного. Но когда мы выехали из страны и легли в больницу, наши адвокаты послали дело в Верховный суд. Он его вернул в апелляционный. Апелляционный без нас ничего рассматривать не стал. В итоге ЕСПЧ даже не стал рассматривать наше дело", - давит на жалость старая интриганка.

В Голландии, с некоторых пор ставшей настоящим отстойником для вышедших в тираж оппозиционеров из эсенговья, Юнус ныне забрасывает жалобами все известные международные центры, контролирующие исполнение государствами-членами организации решений Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ).

Естественно, тяжба с родиной главный мотив ее "правозащитной деятельности" и профессиональное занятие. И она будет заниматься своим "творчеством", даже если окажется в Арктике.

Но интерес представляет то, что всегдашние хозяева Лейлы Юнус - армяне - ныне сбросили маски и стали в открытую поддерживать ее "борьбу". Например, одно из последних заявлений по делу, теперь известному как "Юнусова и Юнусов против Азербайджана", подписаны двумя армянами - Кариной Москаленко и Анной Маралян.

... Я всегда думал, что есть некая определенная грань морали, переступить через которую не сможет и самый отъявленный негодяй, маньяк или падшая душа.

Я наивно полагал, что женщины наиболее чувствительны к откровенной, плебейской лжи и ради кого-то, ради чего-то могут остановить не только себя, но и нарушителя заповедей.

Как же я ошибался.

Оказывается, нет никаких граней и границ для омерзительной Лейлы Юнус, столь холодной, хитрой, безнравственной и бездушной особы.

Оказывается, она для достижений своих мерзопакостных целей не остановится ни перед чем.

Истая интриганка, отчаянная лгунья и дама, держащая под каблуком собственного мужа, низведенного ею до статуса Акакия Акакиевича.

Лейла Юнус всегда любила только себя и не изменит свою натуру.

Она абсолютно уверена, что что существуют только две точки зрения - ее и неправильная. И стремится затыкать своими воем, истерикой, бубнежом или криками "неправильные" точки зрения незамедлительно.

Она обожает себя и ради денег готова играть любую роль, унижаться и унижать, врать и заставлять лгать других, писать доносы не только на своих коллег по правозащитному цеху, но и про азербайджанцев-эмигрантов, живущих в странах Европейского Союза.

Л.Юнус будет привычно лгать, биться в истерике клеветать на Азербайджан - ведь за то она, собственно, и получает весьма неплохое содержание из различных западных фондов.

Ложь, алчность и бесчестье - основа истинной натуры Лейлы Юнус.

"Я готова стать сволочью, но на свободе" - писала Лейла Юнус в 2014 году, находясь в заключении.

И она ею стала.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az