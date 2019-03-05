Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении академического статуса Азербайджанскому государственному музыкальному театру и Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено:

- в течение 15 дней обеспечить присвоение академического статуса Азербайджанскому государственному музыкальному театру и Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру;

- в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением;

- в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим распоряжением, и проинформировать Президента Азербайджана;

- проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением, и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении;

- решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству юстиции Азербайджана поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением, и проинформировать об этом Кабинет министров.