Президент Ильхам Алиев присвоил академический статус двум театрам Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении академического статуса Азербайджанскому государственному музыкальному театру и Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, Кабинету министров поручено:
- в течение 15 дней обеспечить присвоение академического статуса Азербайджанскому государственному музыкальному театру и Азербайджанскому государственному русскому драматическому театру;
- в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением;
- в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим распоряжением, и проинформировать Президента Азербайджана;
- проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением, и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджана об исполнении;
- решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
Министерству юстиции Азербайджана поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением, и проинформировать об этом Кабинет министров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!