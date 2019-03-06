Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил в Брюсселе "похороны"переговоров по Карабаху.

Европейская сторона, скорее всего, этого не поняла. Но все, что было сказано армянским премьером, преследовало только одну цель - не допустить начала собственно переговоров.

Недавно стало известно, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпринимают усилия для организации встречи между главами Азербайджана и Армении. К этой новости сдержанно отнеслись на азербайджанской стороне, но она бурно обсуждается и комментируется в Армении. Энтузиазм посредников, правда, запоздалый, можно только приветствовать. Однако толку от него не будет, потому что одна из сторон конфликта, а именно Армения, уже вбила не один гвоздь в крышку переговорного процесса. Находясь в Брюсселе, Пашинян с большим знанием дела почти что завершил эту работу.

На проведенных встречах и в интервью СМИ он тупо и упорно повторял одно и то же - сепаратисты Карабаха должны, мол, сесть за стол переговоров.

"Мы привержены конструктивному диалогу, направленному на установление прочного мира. Чтобы подготовить народ региона к мирному урегулированию конфликта, я объявил, что урегулирование должно учитывать интересы всех трех сторон, а именно, Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана", - сказал Пашинян в интервью EURACTIV, возмущенный тем, что "Ильхам Алиев отказался сделать то же самое".

Пашинян вновь постарался обосновать свое поведение безумной теорией, согласно которой он не может говорить за Карабах, потому что там не родился. Единственной темой переговоров армянская сторона считает изменение их формата, и, как не смешно, Никол Пашинян считает, что это приведет к "прочному и устойчивому миру".

Хотя смешно ли? Каким бы клоуном ни был премьер-министр Армении, даже он не может не понимать, что изобретенное им ноу-хау полностью обнулило наметившуюся возможность установления того самого прочного и устойчивого мира.

Что такое устойчивый мир для оккупанта-Армении? Нет, не то, что вы подумали. Для нее это сохранение нынешней ситуации, поддержание и дальше статус-кво в расчете, что когда-нибудь, еще через тридцать лет, возможно. Армения станет сильной и авторитетной страной и сумеет добиться признания результатов оккупации. Все, что делает и говорит в последнюю пару месяцев Пашинян, направлено на реализацию этой стратегической для Еревана задачи.

Однако армянский премьер, по всей видимости, не встретил в Брюсселе понимания в данном вопросе. Например, председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что сохранение статус-кво не может долго продолжаться, и необходимо найти политическое решение в соответствии с международным правом.

Об этом Туск заявил на совместном брифинге с Пашиняном.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде:

"Откровенно говоря, заявления Пашиняна в Брюсселе можно смело квалифицировать как срыв переговоров. Это беспрецедентные по своему характеру заявления, которые срывают усилия сопредседателей Минской группы по проведению встречи глав двух государств.

Пашинян сделал эти заявления с одной единственной целью - сорвать встречу лидеров. Он собственноручно расписался в том, что не хочет встречаться в рамках переговорного процесса. На протяжении последнего времени все встречи, которые проходили между ним и Президентом Азербайджана, трактовались армянской стороной как вне переговорного процесса, и Пашинян ответственность за результаты с себя снимал. Хотя на них было много обнадеживающих моментов и договоренностей. Пусть и предварительных, которые можно было назвать попыткой зондировать почву для нового раунда переговоров.

В последнее время действительно присутствовал оптимизм. По имеющейся у меня информации, первоначально армянская сторона была готова в той или иной степени согласиться на участие азербайджанской общины Карабаха в составе азербайджанской делегации и карабахских армян - в составе армянской делегации. Сегодня под влиянием внутриполитической ситуации в Армении Пашинян отказался и от этих предварительных согласований и начал настаивать на участии армянской общины Карабаха как отдельной стороны.

Естественно, на такое условие азербайджанская сторона не пойдет. Пашинян фактически обнулил усилия Минской группы и сделал планируемую ими встречу бессмысленной.

Примечателен фон, на котором все это происходит. Тут и провокация в Иране, и заявления главы СНБ Ванецяна в оккупированном Карабахе. Непонятно, что он там делал и кто ему дал право делать публичные заявления на тему урегулирования. Эта тема - не в его компетенции. Впрочем, не удивительно, если учесть, что в Армении царит вседозволенность, граничащая с анархией.

И еще важный момент - если раньше Ереван более или менее обращал внимание на реакцию Минской группы и российской стороны, то теперь демонстративно их игнорирует".

Но думать, что Никол занимался в Брюсселе лишь тем, что хоронил переговорный процесс, было бы неправильно. У армянского премьера есть и другие чрезвычайные задачи. Это - выклянчивать помощь, рисуя образ бедной, замученной злым соседом Армении, которая вынуждена тратить последние лумы на гонку вооружений, чтобы поддерживать мир в регионе. И если бы, мол, не она, давно разразилась бы война. Только она, задушенная закрытыми границами Армения, стоит, дескать, стеной на страже спокойствия Южного Кавказа... В общем, как-то так.

"В современном мире закрытые границы считаются как минимум экономическим и политическим абсурдом", - заявил в Брюсселе Никол, делая большие глаза. Глава страны, четверть века оккупирующей территории соседнего государства и по этой причине изолированной от региона, недоволен тем, что мир, мол, меняется с каждым днем, а на Южном Кавказе "культуры диалога, терпимости и компромисса" все нет и нет. В связи с этим Пашинян призвал Европу посодействовать во внедрении этой самой "культуры", что означает следующее: заставьте Анкару открыть границы, а Баку - пустить армян в свои проекты.

Услышь все это Серж Саргсян, он бы обзавидовался...

Зульфугар Ибрагимов