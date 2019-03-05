В Азербайджане рассмотрели сотни обращений по помилованию
Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании были рассмотрены обращения в связи с помилованием.
В ходе проведенных до сих пор заседаний Комиссии рассмотрено в общей сложности более 500 обращений.
Отметим, что с января по май прошлого года на заседаниях Комиссии по вопросам помилования было рассмотрено более 1200 обращений.
В связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики (АДР) Президент Ильхам Алиев 24 мая 2018 года подписал распоряжение о помиловании 634 человек.
От отбывания оставшейся части срока были освобождены 607 человек, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены девять человек, от исправительных работ - шесть человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.
Среди помилованных были 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!