Несправедливо высказывать критические суждения касательно свободы вероисповедения в Азербайджане.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник на брифинге сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы.

По его словам, несколько лет назад в годовых отчетах Госдепартамента США распространялась необъективная информация в связи со свободой вероисповедания в Азербайджане.

"В результате проведенных нами встреч с посетившими Азербайджан делегациями Государственного департамента США, а также в результате совместных работ, проведенных Управлением мусульман Кавказа и Администрацией Президента Азербайджана, мы смогли довести до них то, что данные сведения являюся ошибочными. Однако в отчетах все еще есть вещи, с которыми мы не согласны. Уверен, что постепенно мы сможем указать и на эти ошибки", - добавил председатель Госкомитета.