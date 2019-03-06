Только накануне Никол Пашинян заливал евродепутатам, что в Армении, мол, раз и навсегда уничтожена монополия, а сегодня СМИ сообщают, что она жива, здорова и даже вполне упитана.

В жизни армянского "короля сахара", бывшего депутата парламента Самвела Алексаняна не произошло "экономической революции". Об этом свидетельствуют данные, представленные Государственной комиссией по защите экономической конкуренции, пишет газета "168 жам".

В публикации отмечается, что после смены власти неоднократно говорилось, что монополии пришел конец, а местный рынок либерален. При этом в начале февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей официальной странице в Facebook сказал, что согласно уровню монополизации рынка, который определяет Всемирный экономический форум в Давосе, Армения оказалась на 19 месте, поднявшись на рекордные 9 пунктов. То есть Армения вошла в 20-у мировых лидеров по этому показателю.

Да неужели?

Армянское издание напоминает, что при прежних властях главным монополистом в Армении считался всем известный Самвел Алексанян. Газета "168 жам" провела анализ доли его компаний на рынке. И выяснилось, что Алексанян как был монополистом, так им и остался.

Отмечается, если в одном месте доля компаний Алексаняна на рынке упала, то на другом - увеличилась.

Таким образом, на рынке сахара в 2017 году действовало 85 компаний, тогда доля компании Алексаняна "Алекс Холдинг" составляла 97%. В 2018 году количество компаний сократилось на 10, а доля "Алекс Холдинг" хоть и опустилась до 92%, однако осталась по-прежнему высокой.

"Алексанян продолжает носить почетное звание "Король сахара", - говорится в публикации.

Приблизительно такая же ситуация наблюдается и в других сферах.

Султан Керим