Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об упрощении визовой процедуры для иностранцев и лиц без гражданства, которые приедут в Азербайджан в связи с организацией и проведением гонок Гран-при Азербайджана Формулы-1 2019.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, граждане и лица без гражданства, приезжающие в Азербайджан в связи с гонками Гран-при Азербайджана Формулы-1 2019, и представившие любой из документов, указанных во второй части распоряжения, с 15 марта по 15 мая 2019 года смогут получить визу в международных аэропортах Азербайджана. К этим документам относятся: аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации в соответствии с правилами Международной автомобильной федерации и компании Formula One Management Limited, являющихся международными организаторами гонок Формулы-1; аккредитационная карта, подтверждающая прохождение аккредитации в операционной компании "Бакинское городское кольцо"; билет на гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1 2019 или документ, подтверждающий его приобретение.

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