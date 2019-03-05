В Баку 14-15 марта пройдет заседание совместной азербайджано-иранской межправительственной комиссии. Об этом, как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ISNA, сказал находящийся в Тегеране министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

По словам министра, обсуждения предстоящего заседания прошли на сегодняшней встрече с министром экономики и финансов Ирана Фархадом Дежпасандом. Стороны также обсудили текущее состояние отношений.

Мустафаев отметил, что в Азербайджане созданы хорошие условия для работы иранских компаний и в настоящее время в стране действует около тысячи компаний с иранским капиталом.

Товарооборот между странами в 2018 году, продолжил министр, составил почти 450 миллионов долларов, увеличившись за год на 74 процента.

Мустафаев также сообщил, что планирует принять участие в церемонии открытия железной дороги Казвин-Решт. Министр также выразил надежду, что в ближайшее время начнется строительство железной дороги Решт-Астара.