Такие предатели, как Фахреддин Аббасов, должны быть привлечены к ответственности, чтобы остальные сделали выводы.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во вторник во время выступления на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал депутат Гудрат Гасангулиев.

"На днях изменник родины Фахреддин Аббасов был экстрадирован в Азербайджан. Уверен, что он получит достойное наказание за измену Родине", - сказал депутат.

Гасангулиев напомнил, что ранее Служба государственной безопасности разоблачила шпионскую сеть. По его словам, мировая практика показывает, что такие люди должны быть привлечены к отвестенности, чтобы остальные сделали выводы.

Депутат также во время своего выступления предложил предпринять омбудсменом шаг в направлении защиты прав азербайджанских блогеров, преследуемых армянами.

Напомним, что Фахреддин Фарман оглу Аббасов был задержан 28 февраля 2019 года правоохранительными органами Азербайджана в Международном аэропорту города Баку, и привлечен к следствию.

В настоящее время ведется расследование касательно визитов гражданина Азербайджана Фахреддина Аббасова в Армению, сущности его встречи и связей с сотрудником спецслужб Армении, его призывов против Азербайджана и его территориальной целостности через прямое включение к проводимым в Армении мероприятиям, которые распространялись в СМИ и соцсетях, а также по другим вопросам.

Как сообщал ранее Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана, в Службе велось следствие по уголовному делу по ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.1 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства).

В совершении указанных преступных действий подозревался гражданин Азербайджана Фахреддин Аббасов. За совершение этих действий в отношении обвиняемого лица было принято решение о привлечении к ответственности,