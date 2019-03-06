Если политическое руководство Армении заявляет о своём мандате выступать от имени граждан этой страны, то пусть оно также выступает от имени граждан Армении из Тавуша, Сюника и других областей, проходящих ныне военную службу на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом, как сообщает Trend, сказала глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя интервью министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна общественному телевидению своей страны.

"В упомянутом интервью министра иностранных дел Армении повторяются заявления высшего политического руководства этой страны, согласно которым премьер-министр Армении не в праве выступать от лица населения Нагорного Карабаха, тогда как "он может говорить от имени жителей Армении - от Тавуша до Сюника". Тогда хотела бы вновь озвучить уже заданный ранее нами вопрос: что в таком случае делают молодые граждане Армении, которые проголосовали за него во время выборов, на оккупированных территориях Азербайджана?!", - сказала Абдуллаева.

По ее словам, армянский министр, возможно, не помнит заявление, озвученное сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Париже 16 января, но, вероятно, не забыл принятое с его одобрения совместное заявление от 6 декабря прошлого года в Милане. В том заявлении говорится, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении продолжат работу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта путём достижения справедливого и устойчивого мира. "Азербайджанская сторона не проводит встречи только ради встреч, и у неё нет желания подобными встречами убеждать международное сообщество в своих добрых намерениях. У нас лишь одна решительная и юридически обоснованная цель: мы ведём переговоры ради освобождения наших территорий, оккупированных Арменией при грубом нарушении принципов международного права, и обеспечения мирного возвращения живших там азербайджанцев на свои родные земли",- сказала Абдуллаева.