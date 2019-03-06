Спикер парламента Турции прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
6 марта 2019 07:25 287
Новоизбранный спикер парламента Турции Мустафа Шентоп возглавил турецкую делегацию и прибыл с визитом в Азербайджан.
Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев Шентопа встретил вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.
Отметим, что после избрания спикером парламента Турции Шентоп совершил первый визит в дружественный и братский Азербайджан.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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