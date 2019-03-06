Новоизбранный спикер парламента Турции Мустафа Шентоп возглавил турецкую делегацию и прибыл с визитом в Азербайджан.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев Шентопа встретил вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

Отметим, что после избрания спикером парламента Турции Шентоп совершил первый визит в дружественный и братский Азербайджан.