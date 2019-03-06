Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял заместителя государственного секретаря Департамента иностранных дел Швейцарии Кристину Марти Ланг, прибывшую в Азербайджан с целью проведения двусторонних политических консультаций.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, на встрече Ланг выразила благодарность за искренний приём и отметила, что очередной этап политических консультаций между МИД Азербайджана и Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии прошёл плодотворно. Об этом сообщает Day.Az.

По ее словам, во время политических консультаций состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между двумя странами и обсуждалось дальнейшее расширение связей между Азербайджаном и Швейцарией в различных сферах.

Мамедъяров проинформировал швейцарскую делегацию о положении дел в переговорном процессе по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Министр отметил, что последние заявления политического руководства Армении наносят серьёзный урон переговорному процессу. Новое руководство Армении, вместо того чтобы думать о пользе и благополучии, которую может принести региону и конкретно Армении урегулирование конфликта, наносит вред мирному процессу безосновательными заявлениями.

На встрече стороны обсудили также широкий круг региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.