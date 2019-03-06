Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Report в министерстве обороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Гаралар Товузского района, в селе Гёяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Ширванлы Агдамского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.