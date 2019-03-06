Деятельность Первого вице-президента Мехрибан Алиевой демонстрирует то, какого высокого уровня достигли азербайджанские женщины, сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова в среду на конференции "She Congress 2019", посвященной женскому лидерству и предпринимательству, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, раньше женщины в стране обращались в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей только с социальными проблемами, теперь же обращения больше связаны с общественной активностью женщин, что радует.

"Долгое время существовал такой стереотип, что азербайджанские женщины должны быть только домохозяйками, хорошими матерями. Но азербайджанская женщина может быть активной и в общественно-политической сфере", - сказала Гусейнова, добавив, что сегодня азербайджанские женщины занимают высокие посты в государственных органах.

По словам главы госкомитета, перед женщинами в 21-м веке стоят новые задачи.

"Сегодня перед азербайджанскими женщинами стоят новые задачи. В первую очередь, женщина должна быть высокообразованной, устойчивой к конкуренции на рынке труда", - сказала она.

Гусейнова подчеркнула, что женщины пользуются всеми возможностями, созданными государством, чувствуют заботу государства. Она отметила тот отрадный факт, что женщины активно привлекаются к участию в общественно-политической жизни, в том числе активно участвуют в работе муниципальных органов.

По ее словам, сейчас женщины-предприниматели составляют 30 процентов от числа всех предпринимателей в стране. "Если учесть тот факт, что Азербайджан является молодым государством, то такой скачок за короткое время достоен одобрения", - сказала Гусейнова.