Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила за полноценное участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта без предварительных условий. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте Европейской службы внешних связей.

"Могерини и Пашинян обсудили процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в свете недавних контактов между Арменией и Азербайджаном. Могерини выступила за полноценное участие премьер-министра Пашиняна в переговорах без предварительных условий под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.