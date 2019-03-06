Мэр Киева Виталий Кличко был в восторге от общения с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которого назвал грандиозной личностью. Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью газете Зеркало известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

"[Виталий Кличко] мне много рассказывал о нынешнем главе вашего государства и Первой леди. Да, он больше рассказывал о великом Гейдаре Алиеве, но всегда в самых восторженных тонах отзывался об Ильхаме Гейдаровиче и о Мехрибан Арифовне", - сказал он.

Также Гордон добавил, что в Украине очень хорошо относятся к Азербайджану. Украину и Азербайджан связывает общее советское прошлое.

"На сегодняшний день Азербайджан является мощной, динамично развивающейся страной. Украине стоит во многом брать пример с вашей страны. Наши страны обречены на то, чтобы всячески развивать отношения. А чисто человеческие отношения между украинцами и азербайджанцами уже давно носят характер теплых и дружественных, и они будут только крепнуть", - сказал Гордон.

Кроме того, Гордон отметил, что Азербайджан сделал очень мощный рывок в экономике.

"Мне довелось услышать огромное число рассказов о том, сколь красив Баку. Конечно, мне бы очень хотелось все это увидеть своими глазами и убедиться в правоте тех, кто утверждает, что столица Азербайджана - город с шикарной архитектурой, являющий собой прекрасный пример соединения восточной и западной культур", - отметил журналист.