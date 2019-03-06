Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах в связи со строительством здания Азербайджанского музея ашугского искусства имени Гусейна Бозалганлы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях завершения работ по строительству здания Азербайджанского музея ашугского искусства имени Гусейна Бозалганлы в Товузском районе, из суммы, указанной в пункте 1.67 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, министерству культуры выделяются 3 160 000 (три миллиона сто шестьдесят тысяч) манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении.