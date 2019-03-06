Саломе Зурабишвили: Азербайджан и Грузия заинтересованы в совместном использовании потенциала Касписйкого и Черного морей
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня впервые выступила в парламенте в качестве главы государства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, сначала она рассказала об официальных зарубежных визитах.
С.Зурабишвили сказала, что первые визиты совершила в две ведущие страны Евросоюза - Францию и Германию: "После я совершила визит в Афганистан и встретилась со служащими там грузинскими военнослужащими. Также в Кабуле я встретилась с президентом Афганистана. В регионе первый визит я совершила в соседний и дружественный Азербайджан и встретилась с местной грузинской общиной".
Она отметила, что в зарубежных визитах была высказана готовность к сотрудничеству с Грузией, что связано с завоеванными страной достижениями и перспективами.
Глава государства отметила, что растущий интерес Европы к транспортному и логистическому коридору Черного моря и Кавказа создает новые перспективы: "Во время визита в Азербайджан была выражена большая заинтересованность в совместном использовании транскаспийского и черноморского транспортного потенциала".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!