Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня впервые выступила в парламенте в качестве главы государства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, сначала она рассказала об официальных зарубежных визитах.

С.Зурабишвили сказала, что первые визиты совершила в две ведущие страны Евросоюза - Францию и Германию: "После я совершила визит в Афганистан и встретилась со служащими там грузинскими военнослужащими. Также в Кабуле я встретилась с президентом Афганистана. В регионе первый визит я совершила в соседний и дружественный Азербайджан и встретилась с местной грузинской общиной".

Она отметила, что в зарубежных визитах была высказана готовность к сотрудничеству с Грузией, что связано с завоеванными страной достижениями и перспективами.

Глава государства отметила, что растущий интерес Европы к транспортному и логистическому коридору Черного моря и Кавказа создает новые перспективы: "Во время визита в Азербайджан была выражена большая заинтересованность в совместном использовании транскаспийского и черноморского транспортного потенциала".