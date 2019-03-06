Газета "Паст" раскрыла некоторые подробности, связанные с недавним визитом Никола Пашиняна в Брюссель.

Во-первых, выяснилось, что визит прошел по инициативе армянской стороны. То есть никто Пашиняна в Европу не приглашал и никто его там особо не ждал. Европейцам вообще сейчас не до Армении и ее "революционного" лидера. И если бы не глава МИД Зограб Мнацаканян, премьер Армении мог бы лишь, как говорится, поцеловать двери евроструктур.

По сведениям газеты "Паст", визит премьер-министра Никола Пашиняна в Брюссель прошел несколько более монотонно, чем ожидалось.

Дело в том, что европейская политическая элита готовится к майским выборам, все партии и политические деятели собрали свои силы для подготовки к избирательному процессу. С другой стороны, Европейская комиссия подводит итоги своей работы, парламентарии Совета Европы заняты предвыборной агитацией.

По этой причине даже во властных кругах бытует мнение, что это был не самый подходящий момент для поездки в Брюссель, тем более не было необходимости экстренно обсуждать очень серьезную повестку и пакет документов, отмечает издание.

Согласно информации, ситуацию на месте попытался спасти Зограб Мнацаканян, который сыграл важную роль на подготовительном этапе Ассоциативного соглашения 2013 года, был главным переговорщиком и имел некоторые связи.

Важно также отметить, что визит состоялся по инициативе армянской стороны.

Но если прошлогодний визит в Брюссель в июне можно действительно считать довольно успешным, учитывая также "свежесть" революции, то девять месяцев спустя, среди европейских чиновников присутствует некоторая холодность и беспокойство.

А беспокойство вызывает тот факт, что сколько Пашинян не нахваливает соглашение между ЕС и Арменией, до сих пор никаких существенных шагов по его реализации не намечается, подчеркивает "Паст".

Султан Керим