Вертолеты Азербайджана подведут под стандарты НАТО
6 марта 2019 15:42 288
С целью подготовки пары вертолетов Ми-17 Военно-воздушных сил Азербайджана, заявленных в Объединение совместных сил концепции оперативных возможностей (КОВ), к оцениванию НАТО 1-го уровня (NEL-1) в Баку проводится семинар на тему "Воздушные операции с участием вертолетов".
Как передает Day.Az, об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
В ходе семинара, проводимого мобильной учебной группой НАТО, который продлится до 8 марта, будут представлены брифинги по различным темам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:03 925