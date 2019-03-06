С целью подготовки пары вертолетов Ми-17 Военно-воздушных сил Азербайджана, заявленных в Объединение совместных сил концепции оперативных возможностей (КОВ), к оцениванию НАТО 1-го уровня (NEL-1) в Баку проводится семинар на тему "Воздушные операции с участием вертолетов".

Как передает Day.Az, об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе семинара, проводимого мобильной учебной группой НАТО, который продлится до 8 марта, будут представлены брифинги по различным темам.