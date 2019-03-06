Указ, подписанный Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с решением проблемных кредитов физических лиц, - крайне важный и решительный шаг.

Об этом сказал журналистам депутат Милли Меджлиса (парламента) Ханлар Фатиев, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

"Столь конструктивный подход к решению такой серьезной проблемы, долгое время беспокоящей граждан, показал, что руководство страны очень чутко относится к заботам рядовых граждан и всегда думает о них. Считаю, что 2019 год, как заявил глава государства, действительно будет "годом социальных революций", и принятые решения, подписанные указы и распоряжения послужат росту благополучия Азербайджана и его граждан", - сказал Фатиев.

Депутат добавил, что целенаправленная политика социального и экономического развития, проводимая руководством страны, уже дает свои плоды.

По словам депутата, по мере роста экономического потенциала Азербайджанское государство принимает важные решения по улучшению условий для граждан, росту их материального благосостояния. К ним относится и этот указ, который поможет решить проблемы более 800 тысяч человек.

Фатиев подчеркнул, что принятые решения и подписанные распоряжения с большой радостью были приняты гражданами и воодушевили их: "На недавней встрече с избирателями я еще раз убедился в том, что социальная революция, начатая главой государства, пришлась по душе гражданам, они очень рады этим важным решениям Президента Ильхама Алиева. На встречах рядовые граждане, выражающие свою признательность главе государства, высоко оценивают значительное повышение минимальных зарплат, пособий и трудовых пенсий. Социально-экономический стратегический курс, определенный Президентом Ильхамом Алиевым, придает новый стимул экономике страны, и в центре этой политики стоит фактор гражданина Азербайджана".