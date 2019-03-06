Социальная защита населения, безусловно, является одним из приоритетных направлений политики азербайджанского государства. Неоспоримым тому подтверждением стали последние указы и распоряжения, подписанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с начала текущего года. Более чем очевидно, что речь идет о резонансных шагах государства, направленных главным образом, на повышение минимальных зарплат и пенсий, социальных пособий и студенческих стипендий. Эти крайне своевременные меры были, как ни удивительно, запланированы еще как минимум два года назад, в течение которых были предприняты, без преувеличения, титанические усилия по стабилизации экономики в связи с глобальным экономическим спадом и достижением должного экономического роста, который позволил государству принять социально мотивированные меры, направленные на улучшение благосостояния граждан и укрепление их социальной защищенности.

Январским итогам работы в этом направлении было посвящено недавнее совещание при Президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве. По словам главы государства, комплексные меры, принятые за два последних года, в итоге подготовили почву для проведения фундаментальных реформ, положительные результаты которых уже сегодня видны воочию. "2018 год стал годом глубоких экономических реформ, в частности, после президентских выборов был дан импульс новому этапу реформ. А 2017 год был годом экономической стабилизации. В 2017 году мы предприняли очень важные шаги, связанные с экономической стабильностью. Это позволило нам приступить в 2018 году к очень серьезным реформам, которые проявляют себя. Если мы взглянем на итоги января нынешнего года, то увидим, что экономический рост, то есть, рост валового внутреннего продукта составляет примерно 3 процента. Это - самый высокий показатель за последние 2-3 года, свидетельствующий о том, что в 2019 году в Азербайджане будут обеспечены и продолжатся высокие темпы экономического роста", - отметил Президент.

Собственно, январские показатели действительно впечатляют. В первом месяце нынешнего года промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось примерно на 14%. Такой высокий показатель, безусловно, говорит о том, что реформы уже дают более чем ощутимые результаты.

Очевидно, что социально-экономические реформы в конечном счете рассчитаны на достижение прогресса и позитивные изменения в жизни населения. "Экономическая, макроэкономическая ситуация стабильна, курс маната уже больше года остается стабильным, инфляция находится на самом низком уровне. То есть все это стало возможным в результате проделанной работы и еще раз показывает, что альтернативы социальным и экономическим реформам нет. В предстоящие месяцы 2019 года также будут проводиться и углубляться очень серьезные реформы с тем, чтобы в каждой сфере жизни нашей страны были развитие, прогресс, чтобы граждане жили еще лучше", - отметил Президент.

Между тем, указом главы государства минимальная заработная плата увеличилась на 38% и повысилась до 180 манатов. В настоящее время продолжаются выплаты государством 11 тысяч манатов более 12200 семьям шехидов. Пособия семей шехидов повысились до 300 манатов. В этом году около 7 тысяч семей вынужденных переселенцев будут обеспечены новыми квартирами, домами, семьям шехидов будет выдано 800 квартир. Минимальный размер пенсий увеличился на 38% - до 160 манатов. Сегодня Азербайджан по уровню минимальной пенсии находится в числе лидирующих стран в СНГ. Впрочем, все вышеназванные реформы и другие подобные меры являются составными частями беспрецедентного по охвату и бюджету социального пакета, анонсированного Президентом Ильхамом Алиевым в прошлом году.

Немалый резонанс вызвало решение Президента устранить проблему просроченных банковских кредитов физических лиц, получивших их в иностранной валюте, еще до девальвации маната. Не секрет, что около 900 тысяч из них с ростом курса доллара попали в положение несостоятельных должников.

Учитывая все это, эксперты оценивают проводимую руководством страны социальную политику как носящую революционный характер.

Предпринимаемые главой государства шаги - это, в первую очередь, наглядный пример проявления внимания и заботы Азербайджанского государства к своим гражданам. Совершенно очевидно для общественности, что реализация такого затратного проекта стала возможна лишь благодаря прозорливому и грамотному управлению Президента Ильхама Алиева. Прежде чем приступить к реализации проекта по созданию большого социального пакета - совокупности социально-экономических реформ, Президент Ильхам Алиев предусмотрительно позаботился подготовить соответствующий экономический фундамент. Массированная индустриализация в течение двух прошлых лет, а также оптимизация и обеспечение прозрачности в сфере налогообложения и таможенных сборов, обеспечили солидные дополнительные вливания в госбюджет, которые волей Президента были переадресованы в финансирование сферы социальной защиты.

На днях региональный директор Всемирного банка Мерси Трембон, будучи в Баку, сказала, что ВБ высоко оценивает коренные реформы, осуществляемые в Азербайджане в социальной сфере. Госпожа Трембон также отметила, что проводимые в стране реформы в сфере труда, занятости, социальной защиты имеют важное значение, и выразила уверенность в том, что совместная с Всемирным банком работа по реализации этих реформ успешно продолжится и в будущем. Отметим, что в отчете "Doing Business" Всемирного банка Азербайджан, по итогам прошлого года, поднялся на 32 ступени и сегодня занимает 25-е место. Такой значительный прогресс красноречиво подтверждает высокую эффективность экономической политики государства, повышает инвестиционную привлекательность нашей страны и открывает дополнительные возможности для повышения доли участия государства в укреплении социальной защиты граждан.

Общеизвестно, что глава государства продолжает политический курс Общенационального лидера Гейдара Алиева, направленный на служение государству и народу, но за предыдущие 15 лет сила и мощь Азербайджана существенно выросли, в том числе укрепились его позиции на международной арене, что дает Президенту Ильхаму Алиеву еще более высокий потенциал и широкие возможности для претворения в жизнь планов по развитию страны. Не менее ценно для нас, и то, что Президент всегда неуклонно следует своим обещаниям. Граждане страны раз за разом убеждаются в том, что власть действительно ценит их и заботится о них, щедро финансирует социальные проекты, включая государственные программы, направленные на улучшение бытовых и жилищных условий, в сферах образования и здравоохранения.

Сегодня социальная защита населения - одно из важных направлений политического курса Президента Ильхама Алиева, а также одна из основных сфер деятельности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Ни для кого не секрет, что деятельность Мехрибан Алиевой буквально пронизана гуманизмом. Многочисленные инициативы по амнистии, государственная забота о беженцах и вынужденных переселенцах, пропаганда в мировом масштабе материального и нематериального культурного наследия Азербайджана и включение его образцов в список ЮНЕСКО, развитие культуры и образования, ставшие одним из основных направлений деятельности государства и Фонда Гейдара Алиева, забота о молодежи, а также детях, лишенных родительской заботы, - все перечисленное является предметом постоянного внимания Первого вице-президента страны.

Характерный штрих - не так давно Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева дала указание ОАО "Азерэнержи" об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников, работавших в ООО "Отряд военизированной охраны, с тем, чтобы реформа по оптимизации данной отрасли не стала причиной финансового краха уволенных и их семей. Далее в конце февраля Мехрибан Алиева дала поручение о строительстве частного дома для инвалида Карабахской войны второй группы, жителя села Гараджаллы Уджарского района Шохрата Гасымова. Также по ее распоряжению, в рамках программы обеспечения высокотехнологичными протезами раненых военнослужащих, протезами обеспечена еще одна группа инвалидов Карабахской войны. В целом же, граждане из наиболее уязвимых групп населения или попросту люди, попавшие в беду, хорошо осведомлены, что Мехрибан Алиева незамедлительно реагирует на все адресованные ей обращения, помогая людям решительно преодолевать любые бюрократические препоны.

Таким образом, в Азербайджане из года в год социальная защита населения неуклонно улучшается, и не удивительно, что соответствующие меры, осуществляемые главой государства при активном участии Первого вице-президента, всегда с большим одобрением и удовлетворением воспринимаются общественностью. Примечательно, что уже первый Указ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым после победы на состоявшихся в 2018 году президентских выборах, был связан с социальной защитой. Этот Указ, предусматривающий предоставление единовременной выплаты семьям шехидов в сумме 11 тыс. манатов, был с благодарностью воспринят в обществе, как один из самых гуманных шагов, служащих дальнейшему повышению уровня их социального обеспечения.

В целом, государственная политика Президента Ильхама Алиева полностью соответствует его словам, прозвучавшим в одном из недавних выступлений: "У меня одна цель: построить сильное азербайджанское государство и достойно служить народу".

Лидеру азербайджанского народа удается сегодня совмещать то, что обычно считается несовместимым - успешно развивать рыночную экономику, строя ее параллельно с проведением гуманной социально-ориентированной политики. Очень радует еще и то, что глава государства, несмотря на крайне напряженный рабочий график, регулярно изыскивает время, чтобы лично встретиться с гражданами, выслушать их жалобы и предложения, делать все возможное для того, чтобы имеющиеся проблемы своевременно решались.

Эта особенность рабочей практики Президента, безусловно, вызванная высокими моральными качествами, идеально соответствует интересам Азербайджана, ведь очевидно, что здоровье и сила государства непосредственно зависят от благосостояния и удовлетворенности населения.

В этом смысле Азербайджан резко отличается не только от соседей по Южному Кавказу, но и от многих других гораздо более развитых стран мира. По общему признанию, наша страна - экономический и военный лидер в регионе Южного Кавказа, с точки зрения стабильности, суверенитета и конструктивной внешней политики являет собой образцовый пример для подражания. Неоспоримые достижения нашей страны, вкупе с ощутимой заботой и вниманием государства к нуждам и чаяниям населения, переполняют сердца наших граждан безмерной гордостью и непоколебимой уверенностью в завтрашнем дне.

Сабухи Иманов